Своего карьерного пика Пауэлл достиг в администрации Джорджа Буша-младшего. В 2001 году он возглавил Госдепартамент США. Здесь же он стал одним из инициаторов американской военной кампании 2003 года в Ираке. Сославшись на данные американской разведки, госсекретарь заявил, что иракский лидер Саддам Хусейн и его правительство готовят «заводы на колесах и на рельсах по производству биологического оружия». В доказательство Пауэлл показал с трибуны ООН пробирку с белым порошком в качестве образца якобы производимого на этих заводах оружия. Впоследствии пробирки оказались фальшивыми, а данные ЦРУ - дезинформацией.

«Я чувствую себя ужасно. Это пятно, поставленное мной на репутации Соединенных Штатов. И оно всегда будет частью моего послужного списка», - заявил сам экс-госсекретарь в 2005 году. В своих интервью Пауэлл не раз говорил, что в пробирке не было образца споров сибирской язвы и что он не стал бы приносить биологическое оружие на заседание ООН.

Несмотря на это, жест госсекретаря стал всемирно известным и породил прецедент для дальнейших обвинений стран Запада в адрес других государств. Так, обсуждая ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал в беседе с НСН, что не только Россия имела доступ к отравляющим веществам.

«Мы видели, как госсекретарь США [Колин Пауэлл] размахивал флакончиком с белым порошком, говоря, что это химическое оружие в Ираке. Но впоследствии ничего не нашли. Американцы утилизировали этот завод в Нукусе в Узбекистане (по производству химоружия – прим. НСН), и у них, а возможно, и у англичан, есть образцы этого химического оружия, которое они 20 с лишним лет назад утилизировали», - заявил депутат.

Жест госсекретаря вспоминали и в случае с пандемией коронавируса, и в случае с резонансной комой Алексея Навального. При этом ряд аналитиков считает, что сам Пауэлл не был сторонником силовых методов и рассчитывал на управление ситуацией в Ираке с помощью санкционной политики.

Ранее в четверг, 14 октября доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, вирусолог Анча Баранова в интервью «Ленте.ру» заявила, что коронавирусная инфекция также могла развиться искусственным образом из-за проводившихся ранее экспериментов с вирусом.

