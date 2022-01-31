«Вы что употребляете?»: Украина перестала поддерживать США в истерии вокруг «войны»
Украинцы начинают подозревать США в искусственном нагнетании конфликта с РФ, тогда как повстанцы Донбасса и Вашингтон продолжают сеять панику.
Риторика вокруг конфликта на юго-востоке Украины постепенно изменила свою направленность. Поддержка пришла откуда не ждали: так, глава украинской правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем видеообращении обвинил Запад в нагнетании паники вокруг предполагаемого российского вторжения.
Политик заявил, что может быть много причин для подобных действий США, однако экономические последствия этой паники для Украины очевидны.
«Сегодня мэр Мариуполя, который тут, рядом, говорит - "нет никакой угрозы", а потом кто-то едет и заявляет, что в Мариуполе завтра что-то будет. Неправильно так делать. [Дмитрий] Кулеба, как министр иностранных дел, неоднократно поднимал этот вопрос, потому что так не по-дружески - посылать сигналы обществу. Я про США и другие страны, которые пытаются сеять панику», - заявил Арахамия.
Кулеба действительно отмечал, что Украина страдает экономически и становится слабее из-за распространяемой в обществе паники. Как отметил глава украинской дипломатии, «Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий». Ранее сообщалось о падении цен на недвижимость и уходе из страны западных инвесторов на фоне спекуляций о возможном военном конфликте.
Изменения в официальной позиции Киева произошли после телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом. Телеканал CNN 28 января в своем материале отметил, что «напряженность между Вашингтоном и Киевом растет по мере затягивания украинско-российского кризиса».
«Наш вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом?» — обратился к украинцам один из источников CNN.
Тогда, по сообщениям СМИ, лидеры разошлись в оценках конфликта: Украина настаивала, что вторжение не планируется, в то время как США были уверены в серьезной угрозе. При этом США отказали Зеленскому в дополнительной военной помощи и в введении превентивных санкций в отношении РФ.
«Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца», — цитирует CNN одного из советников Зеленского.
Раздражение изменившейся украинской повесткой, в которой теперь опровергается российское вторжение выразила и депутат Европарламента Виола фон Крамон. Причем сделала это в весьма резкой форме.
«Они все там употребляют наркотики в Украине, или что там происходит?», - написала Крамон в Twitter.
Do they all take drugs in 🇺🇦 or what’s going on here? Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. - портал новостей https://t.co/qCrs153IsY: https://t.co/mlxBQriAY5— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 29, 2022
При этом Франция и Германия обеспокоены воинственной антироссийской политикой Великобритании. Как пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани, Париж и Берлин действуют «путем более сдержанной дипломатии в отношении Москвы», при этом Британия «полноценно приняла курс США» и действует как активный союзник Вашингтона.
В Кремле и ранее неоднократно заявляли, что не хотят войны, а те, кто навязывают ее, особенно на Западе, преследуют корыстные цели. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев напомнил об этом в воскресенье, 30 января.
«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. <...> Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления», - подчеркнул Патрушев.
Патрушев также отметил, что «сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют об отсутствии угрозы». На этот факт обратило внимание украинское издание «Страна», которое отметило в своем Telegram-канале, что «ещё год назад было трудно представить, что официальные российские лица будут опровергать заявления американских официальных лиц, ссылаясь на украинские официальные лица».
При этом 30 января Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о переброске украинских войск спецназа в район поселка Новолуганское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе. По данным ЛНР, это делается втайне от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в своем «ВКонтакте» написал, что в воскресенье во второй половине дня ВСУ «непродолжительно обстреляли: н.п. Коминтерново (стрелковое)».
Ранее военный историк Евгений Норин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что перед реальной войной стороны конфликта никогда не называют конкретную дату ее начала, и что бояться конфликта не стоит.
«Весной как раз хуже начинать боевые действия, весной распутица. Ждем подобных событий летом, когда грязи подсохнут, а потом начинаем ждать зимой, когда грязи подмерзнут, но они не приходят никогда», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
А со своей стороны, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал действия Вашингтона по эвакуации своих дипломатов искусственным «нагнетанием истерии» вокруг Украины и попыткой оправдать размещение ракет США и НАТО в этой стране.
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