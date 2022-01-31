«Вы что употребляете?»: Украина перестала поддерживать США в истерии вокруг «войны»

Кулеба действительно отмечал, что Украина страдает экономически и становится слабее из-за распространяемой в обществе паники. Как отметил глава украинской дипломатии, «Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий». Ранее сообщалось о падении цен на недвижимость и уходе из страны западных инвесторов на фоне спекуляций о возможном военном конфликте.

Изменения в официальной позиции Киева произошли после телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом. Телеканал CNN 28 января в своем материале отметил, что «напряженность между Вашингтоном и Киевом растет по мере затягивания украинско-российского кризиса».

«Наш вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом?» — обратился к украинцам один из источников CNN.

Тогда, по сообщениям СМИ, лидеры разошлись в оценках конфликта: Украина настаивала, что вторжение не планируется, в то время как США были уверены в серьезной угрозе. При этом США отказали Зеленскому в дополнительной военной помощи и в введении превентивных санкций в отношении РФ.

«Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца», — цитирует CNN одного из советников Зеленского.

Раздражение изменившейся украинской повесткой, в которой теперь опровергается российское вторжение выразила и депутат Европарламента Виола фон Крамон. Причем сделала это в весьма резкой форме.

«Они все там употребляют наркотики в Украине, или что там происходит?», - написала Крамон в Twitter.