Кулеба: Паника вызвала экономические проблемы на Украине

По его словам, Украина страдает экономически и становится слабее из-за распространяемой в обществе паники. Как отметил глава украинской дипломатии, «Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий», сообщает VICE News.

Кулеба отметил, что если бы встретился с президентом России Владимиром Путиным, то посоветовал бы ему заниматься своими делами и заботиться о своих гражданах.

Кремль не хочет войны, а те, кто навязывают ее, особенно на Западе, преследуют корыстные цели. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

