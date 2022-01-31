Кулеба: Паника вызвала экономические проблемы на Украине

На Украине начались экономические проблемы, сообщает телеканал «360». Это случилось из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Украина страдает экономически и становится слабее из-за распространяемой в обществе паники. Как отметил глава украинской дипломатии, «Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий», сообщает VICE News.

Кулеба отметил, что если бы встретился с президентом России Владимиром Путиным, то посоветовал бы ему заниматься своими делами и заботиться о своих гражданах.

Кремль не хочет войны, а те, кто навязывают ее, особенно на Западе, преследуют корыстные цели. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СанкцииУкраина
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