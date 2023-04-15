«Я вас умоляю»! В России и США смеются над наступательными планами Украины на Крым
Российские и американские военные эксперты и политики иронизируют над планами Киева отвоевать у России Крым и Донбасс.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в Вашингтоне анонсировал контрнаступление ВСУ. По словам представителя Киева, оно начнется «в ближайшее время», рассказал он во время пресс-конференции в США. Украина планирует захват Крыма и Донбасса, чтобы выйти на границы 1991 года.
Но Украина не сможет захватить Крым. Так оценил шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в борьбе за полуостров бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и "американский путь"... Я вас умоляю!» — сказал полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН тоже усомнился в возможности захвата Крыма Киевом.
«Сейчас модно говорить о том, что Украина будет атаковать Крым и вернет его, что украинцы уже летом будут купаться в море в Ялте. Но сколько ни говори “халва”, во рту слаще не станет. Крым в состав Украины никогда не вернется», - заключил он.
В начале апреля замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига сказал, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ.
Украинские власти специально заявляют о готовности к «переговорам» по Крыму на фоне подготовки к наступлению ВСУ, отметил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в интервью НСН. Российский парламентарий подчеркнул, Что никаких переговоров по российским территориям с Киевом не будет.
«Никаких переговоров по Крыму не будет, по другим территориям России тоже, включая новые. Есть специальная военная операция, цели которой будут достигнуты, все это прекрасно понимают. Сейчас Запад толкает марионеточное киевское правительство к наступлению. Они этого наступления боятся, потому что в этом наступлении они растратят свой последний человеческий ресурс», - сказал Бородай.
Аналогичной точки зрения придерживается и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отмечает, что Россия уничтожила много украинских военных и можно говорить о выполнении боевых задач. Тем не менее, по его мнению, Украина в ближайшее время попробует наступать. России в этом случае станет только лучше — не будет договорняков, заявил он публикации, которую разместила пресс-служба в Telegram-канале 15 апреля, в субботу.
По словам Пригожина, украинская сторона готова к наступлению, российская - отразить удар.
«Лучшим сценарием исцеления России для того, чтобы она сплотилась воедино и стала Сильнейшим Государством, является наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны», - подчеркнул основатель ЧВК.
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью «Радиоточке НСН» заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться до границ с Крымом. Он также отметил, что Россия никогда не отдаст свои территории и пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru