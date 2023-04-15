«Я вас умоляю»! В России и США смеются над наступательными планами Украины на Крым

В начале апреля замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига сказал, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ.

Украинские власти специально заявляют о готовности к «переговорам» по Крыму на фоне подготовки к наступлению ВСУ, отметил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в интервью НСН. Российский парламентарий подчеркнул, Что никаких переговоров по российским территориям с Киевом не будет.



«Никаких переговоров по Крыму не будет, по другим территориям России тоже, включая новые. Есть специальная военная операция, цели которой будут достигнуты, все это прекрасно понимают. Сейчас Запад толкает марионеточное киевское правительство к наступлению. Они этого наступления боятся, потому что в этом наступлении они растратят свой последний человеческий ресурс», - сказал Бородай.