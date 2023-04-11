Аксенов: Крым готов к контрнаступлению ВСУ, катастрофы не будет

Он отметил, что решение о возведении оборонительных сооружений на полуострове и на подступах к нему было правильным. Аксенов подчеркнул, что власти обязаны были подготовиться к любому развитию событий.

Кроме того, глава Крыма заверил, что ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону. Он подчеркнул, что сил «более чем достаточно».

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью «Радиоточке НСН» заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться до границ с Крымом. Он также отметил, что Россия никогда не отдаст свои территории и пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях.

