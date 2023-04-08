Безальтернативно российский. В Крыму ответили на мечты Зеленского вернуть полуостров Украине
Взятие Крыма под контроль Украины — «безальтернативный вариант» для страны и всего мира. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Об этом сообщает РБК.
Политик выразил уверенность, что Крым будет «возвращен» в состав Украины. По словам Зеленского, это необходимо для «порядка в мире», основанного на конвенциях и Уставе ООН.
Глава Крыма Сергей Аксенов 8 апреля, в годовщину начала Крымской наступательной операции напомнил, что ее результатом стало полное освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Аксенов подчеркнул, что для неонацистов Крым тоже стал фетишем, и заявил о неотъемлемости полуострова от России.
«Для современных нацистов полуостров – тоже фетиш. Им не дает покоя успех Крымской весны. Сегодня крымчане снова сражаются за Родину, за жизнь и справедливость. Нацистскую «уродину» снова ждет сокрушительный разгром. А Крым навсегда останется неотъемлемой частью России», – написал он в Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться до границ с Крымом, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью НСН. Он также отметил, что Россия никогда не отдаст свои территории и пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях.
«Полностью исключаю, что ВСУ прорвутся до границ с Крымом. Убежден, что та территория, которая освобождена, ни в коем случае не будет сдана. Возможностей получить эту территорию назад у Украины нет. Ни в военном, ни в политическом отношении. Крымчане сегодня настроены патриотично и по-боевому. В случае необходимости каждый крымчанин встанет на защиту России и освобожденных территорий. Переговоры могут быть только на условиях России, которые неоднократно озвучивали наши политики и президент Владимир Путин. Украина не в том положении, чтобы диктовать нам свои условия. Мы суверенное государство и ядерная держава», - сказал Гемпель.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что выбор украинскими регионами различной политической судьбы будет «наиболее реалистичным и оптимальным» вариантом урегулирования конфликта на Украине. передает РИА Новости.
По мнению Константинова, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должны быть под контролем России в форме от «союзного государства» до «субъекта федерации». Западные регионы сейчас «инфицированы русофобией», и им стоит самостоятельно разбираться «с прошлым, с настоящим» и проектировать свое будущее.
«Единственным нашим условием для них должно быть искоренение нацизма как общепризнанной преступной идеологии и запрет на его возрождение в будущем», — подчеркнул глава крымского парламента.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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