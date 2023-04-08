Безальтернативно российский. В Крыму ответили на мечты Зеленского вернуть полуостров Украине

Политик выразил уверенность, что Крым будет «возвращен» в состав Украины. По словам Зеленского, это необходимо для «порядка в мире», основанного на конвенциях и Уставе ООН.

Глава Крыма Сергей Аксенов 8 апреля, в годовщину начала Крымской наступательной операции напомнил, что ее результатом стало полное освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Аксенов подчеркнул, что для неонацистов Крым тоже стал фетишем, и заявил о неотъемлемости полуострова от России.

«Для современных нацистов полуостров – тоже фетиш. Им не дает покоя успех Крымской весны. Сегодня крымчане снова сражаются за Родину, за жизнь и справедливость. Нацистскую «уродину» снова ждет сокрушительный разгром. А Крым навсегда останется неотъемлемой частью России», – написал он в Telegram-канале.