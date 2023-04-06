«Наведение паники»: В Госдуме объяснили готовность Киева к «переговорам» по Крыму
Киев боится последствий предстоящего наступления ВСУ и делает бессмысленные заявления, отметил в эфире НСН депутат Александр Бородай.
Украинские власти специально заявляют о готовности к «переговорам» по Крыму на фоне подготовки к наступлению ВСУ, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в интервью НСН. Он отметил, что Киев хочет запугать российских граждан и навести панику в тылу.
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Александр Бородай отметил, что переговоры по полуострову невозможны.
«Никаких переговоров по Крыму не будет, по другим территориям России тоже, включая новые. Есть специальная военная операция, цели которой будут достигнуты, все это прекрасно понимают. Сейчас Запад толкает марионеточное киевское правительство к наступлению. Они этого наступления боятся, потому что в этом наступлении они растратят свой последний человеческий ресурс. У них скоплены ударные группировки, они будут пытаться осуществить наступление. На фоне их подготовки к наступлению они осуществляют некий информационный фон. Он состоит из ряда бессмысленных заявлений, из попыток наведения паники у нас в тылу, из террористических актов», - сказал Бородай.
Ранее, 5 апреля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ смогут захватить Крым «за очень короткое, с исторической точки зрения, время». При этом советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что украинская армия не готова к наступлению на Крым с технической точки зрения. Также он отметил, что эшелонированная российская оборона не позволит Украине прорваться к полуострову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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