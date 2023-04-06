«Наведение паники»: В Госдуме объяснили готовность Киева к «переговорам» по Крыму

Украинские власти специально заявляют о готовности к «переговорам» по Крыму на фоне подготовки к наступлению ВСУ, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в интервью НСН. Он отметил, что Киев хочет запугать российских граждан и навести панику в тылу.

Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Александр Бородай отметил, что переговоры по полуострову невозможны.