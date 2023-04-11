СМИ: Зеленский готов отдать часть территории Украины ради Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать частью территории страны ради возвращения Крыма. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший сотрудник британской разведки Алистер Крук, пишет РИА Новости.

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Экс-разведчик полагает, что «разменной монетой» могут стать территории на западе Украины. Крук допустил, что Киев передаст их Польше в обмен на помощь в возвращении полуострова.

По его мнению, украинский лидер находится в отчаянном положении. Зеленский просит Варшаву вступить в конфликт с Россией на стороне Киева, заявил бывший разведчик.

Представитель офиса президента Украины Андрей Сибига ранее сообщил, что Киев будет готов к переговорам с Москвой по Крыму, когда ВСУ дойдут до границ полуострова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир Зеленский

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