СМИ: Зеленский готов отдать часть территории Украины ради Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать частью территории страны ради возвращения Крыма. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший сотрудник британской разведки Алистер Крук, пишет РИА Новости.
Экс-разведчик полагает, что «разменной монетой» могут стать территории на западе Украины. Крук допустил, что Киев передаст их Польше в обмен на помощь в возвращении полуострова.
По его мнению, украинский лидер находится в отчаянном положении. Зеленский просит Варшаву вступить в конфликт с Россией на стороне Киева, заявил бывший разведчик.
Представитель офиса президента Украины Андрей Сибига ранее сообщил, что Киев будет готов к переговорам с Москвой по Крыму, когда ВСУ дойдут до границ полуострова, передает «Радиоточка НСН».
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