Экс-разведчик полагает, что «разменной монетой» могут стать территории на западе Украины. Крук допустил, что Киев передаст их Польше в обмен на помощь в возвращении полуострова.

По его мнению, украинский лидер находится в отчаянном положении. Зеленский просит Варшаву вступить в конфликт с Россией на стороне Киева, заявил бывший разведчик.

Представитель офиса президента Украины Андрей Сибига ранее сообщил, что Киев будет готов к переговорам с Москвой по Крыму, когда ВСУ дойдут до границ полуострова, передает «Радиоточка НСН».

