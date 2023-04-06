«Ждем, встретим, похороним»: Киев заявил о готовности к «диалогу» по Крыму
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам, когда ВСУ дойдут до границ Крыма. Российская же сторона заявляет, что украинскую армию не подпустят к полуострову.
Глава офиса президента Украины Андрей Сибига назвал условие для переговоров с Россией по Крыму, сообщает газета Financial Times. По его словам, Киев будет готов к переговорам, когда ВСУ дойдут до границ полуострова. Издание уточнило, что представитель офиса Зеленского имел в виду запланированное контрнаступление украинской армии.
«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Это не значит, что мы исключаем, что мы можем занять эту территорию», - сказал он.
Днем ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ смогут захватить Крым «за очень короткое, с исторической точки зрения, время».
«С исторической точки зрения это очень мало — шесть, или пять, или семь месяцев, — мы будем находиться в Крыму», — сказал он.
При этом бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у ВСУ нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20% территории, включая Крым. По словам Скшипчака, преимущество украинских войск над российскими должно быть 4:1, а Киев никогда не добьется такого преимущества.
Исключают успехи Киева на данном направлении и в России. Так, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин накануне заявил, что украинская армия не готова к наступлению на Крым с технической точки зрения. Также он отметил, что эшелонированная российская оборона не позволит Украине прорваться к полуострову.
«Чтобы взять Крым - до него надо дойти. До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Украина не готова и к морским десантам в Крым, потому что ей нечем их осуществлять. Поэтому в Крым придется идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно», - объяснил он.
Со своей стороны, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил об ущербной психологии советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который пообещал в скором времени вернуть Крым.
«Эти запугивания - результат ущербной психологии и весеннего обострения у Подоляка. Подоляка в Крыму может ждать только клетка на площади, чтобы показывать детям пример деградации», - цитирует Шеремета РИА Новости. Шеремет также заявил, что ВСУ, решившись на контрнаступление, получат сполна.
Командир спецназа «Ахмат», помощник чеченского лидера Рамзана Кадырова Апты Алаудинов также объяснил, почему военнослужащие ВСУ не смогут захватить Крым. С его точки зрения, захват полуострова для украинской армии — нечто «сверхъестественное». Сейчас ВСУ, отметил Алаудинов, могут удерживать лишь уже занятые участки фронта, так как Украина располагает только тремя армейскими корпусами.
3 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовности ВСУ к контрнаступлению. Он заявил, что украинская армия «намерена быть сильной в бою», уйдя от прямого ответа на соответствующий вопрос. Украинский лидер признался, что не может сказать о готовности армии к активным действиям. Озвучивать подробности о планах Киева Зеленский не стал.
При этом глава Крыма Сергей Аксёнов поспешил ответить на угрозы президента Украины.
«Ждём. Встретим. Похороним», - написал он в своём Telegram-канале.
А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что авторов украинского плана деоккупации полуострова ждут места в психиатрической больниц.
«Крым находится под защитой. За нами - вся Россия, неотъемлемой частью которой мы являемся», - сказал он.
Несмотря на уверенность российской стороны в отражении возможной атаки Киева, военные эксперты отмечают, что Украина все-таки может попытаться каким-то образом нарушить спокойствие полуострова.
Накануне обозреватель издания American Conservative Брэдли Девлин сообщил, что Украина при поддержке НАТО готовит вторжение в Крым. Журналист обратил внимание, что Киев публично говорит о планах использовать западное оружие для атаки на полуостров. Вторжение в Крым при помощи США и их союзников приведет к полномасштабной войне, считает Девлин. Планы Киева обозреватель назвал безумными.
О том, что США оказывают разведывательную поддержку Украине для продолжения попыток «вернуть» Киеву Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN.
«Мы не позволяем и не поощряем украинцев к ударам за пределами Украины», — добавил он.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также предупреждал о планирующемся наступлении Украины. По его словам, прорывом к Бердянску и Мелитополю ВСУ попытаются блокировать Крым, в том числе - «разобраться с Крымским мостом».
Ранее военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение. По его мнению, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН сказал в связи с этим, что люди, говорящие о возможности блокады Крыма на истощение, живут в несуществующей реальности.
«Сейчас модно говорить о том, что Украина будет атаковать Крым и вернет его, что украинцы уже летом будут купаться в море в Ялте. Но сколько ни говори “халва”, во рту слаще не станет. Крым в состав Украины никогда не вернется. Даже если не будет каких-то военных действий, Крымский мост очень сложно разрушить, он весьма устойчивый. Во-первых, на Крымском мосту не все держится. Есть и останется сухопутный коридор в Крым. Во-вторых, первые три года мы жили без моста. Была полная блокада, но от голода мы не умерли, нормально работала паромная переправа», - заключил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не раз предупреждал, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием для применения любого оружия, в том числе предусмотренного ядерной доктриной. Он пояснил, что «попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Рогов: Войска ВСУ на Запорожском фронте курируют иностранцы
- СМИ: В Ингушетии трое полицейских погибли в боестолкновении с террористами
- В США заявили, что власти не признают созданный ими финансовый кризис
- Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области
- ВСУ обстреляли поселок Запесочье в Брянской области
- СМИ: Почти половину гаубиц НАТО в зоне СВО уничтожили «Ланцетами»
- Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском украинского пилота
- Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
- В Польше заявили, что приехавшие в страну беженцы доказали необходимость денацификации Украины
- СМИ: Остановившие бизнес с начала СВО зарубежные бренды потеряли $2 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru