«Ждем, встретим, похороним»: Киев заявил о готовности к «диалогу» по Крыму

Глава офиса президента Украины Андрей Сибига назвал условие для переговоров с Россией по Крыму, сообщает газета Financial Times. По его словам, Киев будет готов к переговорам, когда ВСУ дойдут до границ полуострова. Издание уточнило, что представитель офиса Зеленского имел в виду запланированное контрнаступление украинской армии.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Это не значит, что мы исключаем, что мы можем занять эту территорию», - сказал он.

Днем ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ смогут захватить Крым «за очень короткое, с исторической точки зрения, время».



«С исторической точки зрения это очень мало — шесть, или пять, или семь месяцев, — мы будем находиться в Крыму», — сказал он.