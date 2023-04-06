В Госдуме исключили любые переговоры с Киевом по статусу Крыма

Ранее в офисе президента Украины заявили о готовности к дипломатическим переговорам по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова, напоминает телеканал «360». Кроме того, Киев допустил военное решение крымского вопроса, пишет РИА ФАН.

Шеремет поразился «самоуверенности и наглости» киевских властей.

«Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями. <...> Никаких переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским вести никто не будет», — цитирует парламентария РИА Новости.

Шеремет назвал желание Киева взять под контроль Крым «несбыточной мечтой» и отметил, что если переговоры и возможны, то лишь на условиях России: в случае деоккупации всей украинской территории от «нацистского режима», денацификации, сдачи Зеленского в плен.

