«Вторая родина» не поможет? Саакашвили объявил голодовку «до конца жизни»
Михаил Саакашвили из тбилисской тюрьмы пишет письма Зеленскому и объявляет голодовку, однако власти Грузии выпускать политика не намерены.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября вернулся в Грузию и был задержан сотрудниками полиции. Ему грозит до трех лет заключения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и до шести лет по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом нескольких дел, приговоры по которым еще не вынесены.
Политик, у которого есть гражданство Украины, утром во вторник, 5 октября, в своем Facebook опубликовал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте он назвал себя «личным узником Путина» и заявил, что обвинения в его адрес сфальсифицированы и их «кроме России не признает никто в мире». Он выразил благодарность Зеленскому, заявив, что Украина – его вторая родина.
«Я высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», - заключил Саакашвили.
Во втором письме Саакашвили объявил голодовку в знак протеста против арестовавшего его режима. Он заявил, что готов пожертвовать собой ради своего народа. Политик добавил, что отказывается от медицинского вмешательства и не прекратит голодовку «ни при каких обстоятельствах», пока не добьется освобождения для себя и своих соратников.
«Я люблю жизнь, но эта голодовка будет продолжаться до конца моей жизни», - заявил политик.
Ранее нынешний президент Саломе Зурабишвили и всё руководство Грузии исключили возможность помилования Саакашвили или выдачи его украинским властям. В правительстве напомнили, что Украина не признает обвинений, выдвинутых Саакашвили, поэтому не может добиваться экстрадиции.
«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», - заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, сообщил, что Саакашвили вместе со своей командой планировали устроить массовые беспорядки и убийство нескольких оппозиционных лидеров для дестабилизации обстановки в стране.
«Во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров», - отметил премьер.
Еще до ареста политика руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, как будет вести себя Саакашвили на допросах.
«Уже оказавшись в тюрьме, он расскажет такое – его остановить нельзя будет. Если до этого арестованные держались достойно на допросах, других не закладывали – этот расскажет всё, и этого боятся его сообщники, я их знаю тоже хорошо», - выразил уверенность политолог.
При этом тбилисский политолог Гела Васадзе, комментируя приезд Саакашвили, рассказал «Радиоточке НСН», что политик надеялся на подъем оппозиции в Грузии.
«Мне понятно, зачем он приехал. Он взорвал политическое поле. Это болото наконец-то проснулось, жабы разлетелись. Все начало булькать, сероводород поднялся», - отметил Васадзе.
Однако прогнозы политологов, согласно которым возвращение экс-президента на родину сможет спровоцировать досрочные выборы в парламент, не оправдались. По имеющимся результатам, на голосовании 2 октября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» получила почти 47% голосов.
Российские власти приезд Саакашвили в Грузию прокомментировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «где этот господин [Саакашвили] - там цирк». По словам Пескова, в Кремле не следят за перемещениями политика.
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