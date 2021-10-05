«Вторая родина» не поможет? Саакашвили объявил голодовку «до конца жизни»

Политик, у которого есть гражданство Украины, утром во вторник, 5 октября, в своем Facebook опубликовал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте он назвал себя «личным узником Путина» и заявил, что обвинения в его адрес сфальсифицированы и их «кроме России не признает никто в мире». Он выразил благодарность Зеленскому, заявив, что Украина – его вторая родина.

«Я высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», - заключил Саакашвили.

Во втором письме Саакашвили объявил голодовку в знак протеста против арестовавшего его режима. Он заявил, что готов пожертвовать собой ради своего народа. Политик добавил, что отказывается от медицинского вмешательства и не прекратит голодовку «ни при каких обстоятельствах», пока не добьется освобождения для себя и своих соратников.

«Я люблю жизнь, но эта голодовка будет продолжаться до конца моей жизни», - заявил политик.

Ранее нынешний президент Саломе Зурабишвили и всё руководство Грузии исключили возможность помилования Саакашвили или выдачи его украинским властям. В правительстве напомнили, что Украина не признает обвинений, выдвинутых Саакашвили, поэтому не может добиваться экстрадиции.



«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», - заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.