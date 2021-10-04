Премьер Грузии сообщил, что Саакашвили планировал убийство ради беспорядков

Глава кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что задержанный в Тбилиси бывший президент страны Михаил Саакашвили планировал вместе со своей командой убийство оппозиционеров, сообщает «РЕН ТВ».

Так политик хотел спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии. «Во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров», — сказал Гарибашвили.

По словам премьера, это было одной из версий бывшего главы государства и его сторонников для делигитимации правительства.

Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную причину приезда Саакашвили в Грузию накануне выборов в стране.

«Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.

