Рябков: Еврокомиссия мешает переговорам РФ, США и Украины
Еврокомиссия, а также задающие тон в европейских столицах политические деятели, «работают на срыв» переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, многие европейские столицы «преисполнены намерениями продолжать безудержную накачку Киева всеми видами помощи».
«Это порождает определенные иллюзии», - сказал дипломат, добавив, что США, в отличие от Евросоюза, ведут диалог профессионально.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил «Радиоточке НСН»,что переговоры по Украине невозможны без участия европейцев, которые будут ещё больше затягивать этот процесс.
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