Рябков: Еврокомиссия мешает переговорам РФ, США и Украины

Еврокомиссия, а также задающие тон в европейских столицах политические деятели, «работают на срыв» переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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По его словам, многие европейские столицы «преисполнены намерениями продолжать безудержную накачку Киева всеми видами помощи».

«Это порождает определенные иллюзии», - сказал дипломат, добавив, что США, в отличие от Евросоюза, ведут диалог профессионально.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил «Радиоточке НСН»,что переговоры по Украине невозможны без участия европейцев, которые будут ещё больше затягивать этот процесс.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ПереговорыРоссияЕврокомиссияМИД РФСергей Рябков

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