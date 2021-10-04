В Грузии исключили возможность экстрадиции Саакашвили на Украину

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Цулукиани добавила, что бывший президент будет находиться в грузинской тюрьме, и правового основания для экстрадиции Саакашвили на Украину нет. По словам политика, выдача Саакашвили была бы возможна, если бы он был привлечен к уголовной ответственности на украинской территории.

«Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности на Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом», — подчеркнула Цулукиани.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик находится в Руставской тюрьме, на родине ему грозит до девяти лет лишения свободы. Однако президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично добиваться возвращения Михаила Саакашвили в страну.

