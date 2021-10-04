В Грузии исключили возможность экстрадиции Саакашвили на Украину
Грузия не намерена передавать Украине задержанного в республике экс-президента, главу исполкома украинского Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом заявила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузиия Тея Цулукиани.
«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Цулукиани добавила, что бывший президент будет находиться в грузинской тюрьме, и правового основания для экстрадиции Саакашвили на Украину нет. По словам политика, выдача Саакашвили была бы возможна, если бы он был привлечен к уголовной ответственности на украинской территории.
«Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности на Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом», — подчеркнула Цулукиани.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик находится в Руставской тюрьме, на родине ему грозит до девяти лет лишения свободы. Однако президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично добиваться возвращения Михаила Саакашвили в страну.
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