Пишите письма. Саакашвили обратился к сторонникам из грузинской тюрьмы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к сторонникам из Руставской тюрьмы № 12. В своем письме он призвал их оставаться боеспособными в дни выборов в стране.

«Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни один голос, и чтобы после этого все вместе защищали результаты референдума. Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках», — цитирует его письмо «Sputnik Грузия».