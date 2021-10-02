Пишите письма. Саакашвили обратился к сторонникам из грузинской тюрьмы
Пока Саакашвили призывает из грузинской тюрьмы сторонников идти на выборы, власти благодарят Украину за сотрудничество в правоохранительной сфере.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к сторонникам из Руставской тюрьмы № 12. В своем письме он призвал их оставаться боеспособными в дни выборов в стране.
«Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни один голос, и чтобы после этого все вместе защищали результаты референдума. Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках», — цитирует его письмо «Sputnik Грузия».
Саакашвили отметил, что уехал из Киева, понимая, что, скорее всего, будет задержан в Тбилиси «по полностью выдуманным, фальшивым приговорам». При этом, подчеркнул бывший президент Грузии, он не отступился, потому что верит в свою страну и ее граждан, пишут «Известия».
А пока в Грузии правоохранители задержали владельца квартиры, где находился Михаил Саакашвили, заявили в МВД Грузии.
«В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры [в которой скрывался Саакашвили]», - приводит слова представителя МВД Мамуки Челидзе ТАСС.
Задержанному инкриминируют нарушение части 1 статьи 371 УК Грузии «Укрывательство преступления». Мужчине грозит штраф или домашний арест на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же период времени.
На фоне событий с участием Михаила Саакашвили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что бывший президент Грузии получит от Киева всю необходимую поддержку, потому что является гражданином Украины. Об этом украинский министр сказал в эфире телеканала «Дом».
«Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», — цитирует его Газета.ru.
Одновременно премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне за плодотворное сотрудничество в правоохранительной сфере.
«Я могу привести примеры, связанные с недавней экстрадицией разыскиваемого в Грузии бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава, а также дело по Саакашвили. Все это указывает на наше плодотворное сотрудничество», - приводит слова Гарибашвили «Интерфакс» .
Грузинский премьер пообещал, что в самое ближайшее время силовики обнародуют все детали о задержании Саакашвили в Тбилиси.
В сложившихся обстоятельствах адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая вбеседе с РИА Новости заявил, что не ожидает экстрадиции подзащитного на Украину.
«Даже представить себе не могу такую процедуру», - отметил Басилая и заявил о сфабрикованности дел против своего подзащитного.
Напомним, Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. Он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы. Он заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является фигурантом дел о погроме телекомпании «Имеди», разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, его также подозревают в растрате средств из госбюджета. По этим делам приговоры не вынесены.
Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную причину приезда Саакашвили в Грузию накануне выборов в стране.
«Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.
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