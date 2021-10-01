«Где этот господин - там цирк»: Песков прокомментировал возвращение Саакашвили в Грузию
Кремль не следит за перемещениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Как отметил Песков, «где этот господин [Саакашвили] — там цирк».
По словам пресс-секретаря российского лидера, главное, чтобы прибытие бывшего президента не создавало рисков для граждан.
Ранее Саакашвили сообщил, что прибыл на родину в преддверии выборов в местные органы власти, которые состоятся 2 октября. По словам экс-главы государства, он находится в Батуми и намерен 2-3 октября приехать в Тбилиси. Бывший президент призвал сторонников собраться в воскресенье на площади Свободы в центре грузинской столицы. Однако в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу.
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