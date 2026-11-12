«Будет прорыв!»: Продюсер заявил о желании зарубежных рокеров приехать в Россию

Зарубежные рокеры рванут в Россию, как только снимут санкции, этого ждут и музыканты, и их слушатели, заявил музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН.

«Сейчас время у нас поменялось абсолютно, санкции распространяются и на зарубежных артистов. В ближайшее время это все закончится, тогда рынок просто «прорвется», потому что они все хотят к нам прилетать. Сегодня рок-музыканты готовы прилетать в Россию, любят нас, любят нашу публику, это касается и концертов, и корпоративов. Но пока это второй, третий эшелоны. Первый эшелон не готов ехать, так как боятся санкций. Только пальчиком щелкни сейчас, и любой стадион у нас будет полный, так как, конечно, зрители скучают», - рассказал он.

Сегодня зарубежные артисты с радостью приезжают выступать на корпоративах в России, но кто-то делает это «тайно» и за двойную цену, а кто-то – практически «по любви», заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.

