«Будет прорыв!»: Продюсер заявил о желании зарубежных рокеров приехать в Россию
Игорь Сандлер заявил НСН, что сегодня рок-музыканты готовы прилетать в Россию, но пока это второй эшелон.
Зарубежные рокеры рванут в Россию, как только снимут санкции, этого ждут и музыканты, и их слушатели, заявил музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН.
«Сейчас время у нас поменялось абсолютно, санкции распространяются и на зарубежных артистов. В ближайшее время это все закончится, тогда рынок просто «прорвется», потому что они все хотят к нам прилетать. Сегодня рок-музыканты готовы прилетать в Россию, любят нас, любят нашу публику, это касается и концертов, и корпоративов. Но пока это второй, третий эшелоны. Первый эшелон не готов ехать, так как боятся санкций. Только пальчиком щелкни сейчас, и любой стадион у нас будет полный, так как, конечно, зрители скучают», - рассказал он.
Сегодня зарубежные артисты с радостью приезжают выступать на корпоративах в России, но кто-то делает это «тайно» и за двойную цену, а кто-то – практически «по любви», заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.
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