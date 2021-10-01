Саакашвили грозит до 9 лет лишения свободы

Отмечается, что Саакашвили осужден на 3 года по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и на 6 лет по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он проходит еще по нескольким делам, приговоры по которым еще не вынесены.



В настоящее время третий президент Грузии находится в тюрьме в Тбилиси. О его задержании сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

