Саакашвили грозит до 9 лет лишения свободы

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, задержанному по возвращению в Тбилиси, грозит не менее 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уголовный кодекс страны.

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Отмечается, что Саакашвили осужден на 3 года по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и на 6 лет по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он проходит еще по нескольким делам, приговоры по которым еще не вынесены.

В настоящее время третий президент Грузии находится в тюрьме в Тбилиси. О его задержании сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГрузияСаакашвили
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