«Грузинская мечта» побеждает с 46,5% на местных выборах

«Подсчитаны голоса 3740 участков из 3743. "Грузинская мечта" получила 46,5% голосов, "Единое национальное движение" - 30,7%, партия Георгия Гахария "За Грузию" -7,79%», - сообщает грузинская ЦИК.

Ранее представители грузинской оппозиции анонсировали требование о проведении внеочередных парламентских выборов, если «Грузинская мечта» получит менее 43% голосов избирателей на местных выборах.

Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную причину приезда Саакашвили в Грузию накануне выборов в стране.

«Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.

