«Болото забулькало». Названа основная цель приезда Саакашвили в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию и находится в Батуми. Это произошло на фоне предстоящих муниципальных выборов в стране, которые начнутся 2 октября. Новость о приезде экс-главы государства взбудоражила местных политиков и разделила грузинский народ на 3 лагеря, считает тбилисский политолог Гела Васадзе. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Мне понятно, зачем он приехал. Он взорвал политическое поле. Это болото наконец-то проснулось, жабы разлетелись. Все начало булькать, сероводород поднялся. Чувствуется устойчивый запах серы. Никто не знает, как именно Саакашвили попал на территорию страны. Люди разделились на 3 части. Есть те, которые верят в приезд политика. Другие – свято верят в это. Третьи – не верят в приезд экс-президента, но, тем не менее, больше всех предпринимают меры в связи с прибытием Саакашвили в Грузию», - заявил Васадзе.