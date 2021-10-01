«Болото забулькало». Названа основная цель приезда Саакашвили в Грузию
Тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл интригу муниципальных выборов в Грузии и рассказал, зачем Михаил Саакашвили вернулся на родину.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию и находится в Батуми. Это произошло на фоне предстоящих муниципальных выборов в стране, которые начнутся 2 октября. Новость о приезде экс-главы государства взбудоражила местных политиков и разделила грузинский народ на 3 лагеря, считает тбилисский политолог Гела Васадзе. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мне понятно, зачем он приехал. Он взорвал политическое поле. Это болото наконец-то проснулось, жабы разлетелись. Все начало булькать, сероводород поднялся. Чувствуется устойчивый запах серы. Никто не знает, как именно Саакашвили попал на территорию страны. Люди разделились на 3 части. Есть те, которые верят в приезд политика. Другие – свято верят в это. Третьи – не верят в приезд экс-президента, но, тем не менее, больше всех предпринимают меры в связи с прибытием Саакашвили в Грузию», - заявил Васадзе.
В Грузии Саакашвили приговорен к 3 и 6 годам тюрьмы заочно. Его должны были задержать прямо на границе. Избежать этого политик мог только с помощью хитрости, предположил Васадзе.
«Вероятно, ему удалось пересечь государственную границу на подводной лодке, а потом он с помощью акваланга приплыл на берег Батуми. Теперь нужно ожидать активизации электората. Тот подъем, который сегодня пошел, он приведет на избирательные участки гораздо больше людей после приезда Саакашвили. С точки зрения политической идеологии все сделано идеально. А если бы он приехал завтра, в день выборов, было бы еще круче. Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.
Ранее грузинский политолог рассказал, какая судьба ожидает беглого экс-президента Грузии на родине.
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