«Законченный психопат». Грузинский политолог не поверил в возвращение Саакашвили
Петр Мамрадзе рассказал НСН, какая судьба может ждать беглого грузинского президента на родине.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» посоветовал не верить словам Михаила Саакашвили. Ранее бывший президент Грузии показал на своей странице в Facebook билет на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября.
«Насчет ехать – я бы спешить не стал. Я из тех, кто знает Саакашвили лично, близко очень, 24 года ему было, когда мы познакомились. Мы работали вместе, каждый день общались. Это законченный психопат, я имею в виду клинический диагноз, а вовсе не ругань. Он сам свято верит в то, что говорит, что вот он приедет. В 2016 году, за день до выборов, он, будучи в Киеве, заявил, что завтра в 9 утра он входит в Грузию со стороны Турции, и весь день будет на выборах со своей нацией, и песни спел, и так далее – здесь был ажиотаж. В тот же день вечером он сказал по киевскому телевидению Матвею Ганапольскому, что ни при каких обстоятельствах не вернется, это совершенно исключено. Там он сказал по-грузински, здесь по-русски. Это его характеризует, что на разные аудитории нужно говорить на разных языках. Что было сейчас? Он заявил, что обязательно поедет, а через несколько дней, встречаясь с европарламентариями, сказал: "Нет, я вовсе не собираюсь возвращаться". На меня ни билеты, ни заявления не действуют. Обещания длятся восемь лет, это уже седьмой раз, когда он обещает приехать», - напомнил политолог.
Мамрадзе смоделировал ситуацию, при которой бывший президент сможет приехать в Грузию.
«Не исключено, он может поехать в Грузию, но только если он поверит, что его будут встречать в аэропорту 300-400 тысяч человек и с возгласами "Миша, Миша" на руках понесут в резиденцию, которую он построил в нищей Грузии за деньги народа, потратил более миллиарда долларов. Он будет думать, что вся полиция на его стороне, прокуратура на его стороне. Если он в это поверит – он действительно может приехать, но пока что этого не видно. Но если уж это случится, его обязательно арестуют в соответствии с законодательством, никто его защищать не станет в Грузии. Уже оказавшись в тюрьме, он расскажет такое – его остановить нельзя будет. Если до этого арестованные держались достойно на допросах, других не закладывали – этот расскажет всё, и этого боятся его сообщники, я их знаю тоже хорошо. Так что дай бог, чтоб приехал», - иронично отметил политолог.
По словам Мамрадзе, Саакашвили не владеет политической ситуацией в Грузии и не имеет массовой поддержки.
«Из ничего устроено нечто. Сейчас будут выборы местного самоуправления. Саакашвили уверен, что местные выборы – это референдум, и если его партия его выиграет, то якобы прозападный путь восторжествует, и они сбросят "правую руку Путина", как они называют премьера Бидзина Иванишвили. Поддерживают Саакашвили не больше 12-13 процентов, устойчивый, ядерный электорат. Если он разденется и будет голым по крышам бегать, они всё равно за него проголосуют, такие сектанты. Это патологический трус, психопат настоящий, вот такой диагноз. Они же не имеют ни моральных эмоций никаких, ни чувства вины, и постоянно лгут. Любой может зайти на сайт медицинский и прочесть четыре основных качества психопата. Но вот очень сильная его сторона для определенной категории людей – он сам свято верит в то, что говорит, он не лжет субъективно. Это заражает массы. Трудно в это поверить, но, когда его знаешь близко, понимаешь. Ситуация паталогическая. И вот такой вот человек был президентом Грузии», - напомнил Мамрадзе.
Ранее президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики объяснил НСН, в чем причина возникновения инцидентов с ограблениями банков в Грузии.
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