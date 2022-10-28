«Вопиющая необходимость»: От Байдена ждут начала переговоров с Россией
Политики со всего мира призывают Байдена сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине, однако эксперты уверяют: США хочет и дальше развивать противостояние с Россией.
Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна». Об этом 28 октября написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
Он призвал американскую администрацию серьезно отнестись к посланию Путина на Валдайском форуме и ответить на него. По мнению журналиста, президент США Джо Байден должен показать, что американцы «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».
«Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами», — уверен Игнатиус.
Также автор напомнил, что в преддверии военной операции на Украине Владимир Путин требовал от Запада гарантий безопасности. Игнатиус подчеркнул, что американским дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию.
«Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — добавил обозреватель.
Так, о необходимости переговоров на уровне США и России постоянно говорят политики и эксперты. Многие делают ставку на предстоящий саммит G20, который пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес уже заявил, что в случае личного участия президента Владимира Путина на саммите Джакарта готова организовать переговоры между ним и его американским коллегой Джо Байденом.
«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия», — приводит РИА Новости слова дипломата, который подчеркнул, что обычная беседа лидеров может «продвинуть обсуждение».
При этом в Кремле не раз заявляли, что Киев отказывается садиться за стол переговоров. Президент РФ Владимир Путин 19 октября отметил, что киевские власти отвергают любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы и гибнут мирные люди, указал он. При этом ранее Путин подчеркивал, что Россия всегда открыта к дипломатии, если Украина «созреет».
При этом трудно не заметить, что в последнее время тема возможных переговоров всплывает крайне часто. Так, 26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что во время его визита в Москву Владимир Путин просил передать украинскому лидеру послание о необходимости переговоров. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Зеленского. В ответ президент Украины сказал, что для переговоров надо, чтобы «инфраструктуру не взрывали».
Однако уже 27 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал через президента Гвинеи никакого «специфического послания» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По словам представителя Кремля, на встрече в Москве Путин рассказал Эмбало о том, как шли российско-украинские переговоры в марте и что текст соглашения был почти готов, но Киев «ушел с радаров» после «указа Вашингтона». Россия при этом не изменила своих взглядов и готова «обеспечивать свои позиции за столом переговоров», заверил российский лидер гвинейского президента.
«Наш коллега из африканского государства изъявил желание эту позицию Путина донести до украинской стороны», — объяснил Песков.
Тем временем даже Демократическая партия Байдена стала призывать его к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Как сообщает The Washington Post, соответствующее письмо подписали около 30 парламентариев Палаты представителей из левого крыла Демократической партии в Конгрессе. Либеральные демократы отмечают, что катастрофические последствия боевых действий все больше ощущаются далеко за пределами Украины. Среди них — рост цен на продукты питания и газ в США, а также скачки цен на пшеницу, удобрения и топливо, создавшие глобальный дефицит продовольствия.
Однако некоторые эксперты считают, что США рассматривают боевые действия на Украине как противостояние с Россией и Китаем. Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», именно поэтому США не спешат проводить переговоры. По его словам, если бы этого противостояния не было, все давно бы решилось дипломатией.
«Нужно учитывать, что речь идет не только об Украине. Сейчас они рассматривают Украину как некое противостояние с Россией и Китаем, поэтому им пока удается подписывать под эту стратегию и политиков, и общественное мнение. Если бы дело было только в Украине, тогда все давно бы изменилось», - объяснял Рогулев.
Последний раз представители России и Украины очно обсуждали мирное соглашение в конце марта. Тогда делегации передали друг другу свои предложения по урегулированию. В начале апреля украинские и западные журналисты опубликовали кадры из Бучи и Ирпеня Киевской области, на которых были видны массовые захоронения и тела мирных жителей на улицах. После этого украинская сторона заморозила диалог. Минобороны РФ назвало опубликованные кадры провокацией и заявило, что фото появились спустя несколько дней после ухода российских войск из Бучи.
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