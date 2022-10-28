«Вопиющая необходимость»: От Байдена ждут начала переговоров с Россией

Он призвал американскую администрацию серьезно отнестись к посланию Путина на Валдайском форуме и ответить на него. По мнению журналиста, президент США Джо Байден должен показать, что американцы «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».

«Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами», — уверен Игнатиус.

Также автор напомнил, что в преддверии военной операции на Украине Владимир Путин требовал от Запада гарантий безопасности. Игнатиус подчеркнул, что американским дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию.

«Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — добавил обозреватель.