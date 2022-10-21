Индонезия готова организовать встречу Путина с Байденом

По словам дипломата, Индонезия была бы «очень рада» организовать переговоры.

«Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — рассказал посол в интервью РИА Новости.

Таварес добавил, что Джакарта передала приглашение Путину, однако решение об участии в саммите остается за Москвой, отмечает телеканал «360».

«Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна», — добавил посол.

Между тем в Белом доме заявили, что делают все возможное, чтобы Путин и Байден избежали прямой встречи в рамках G20, напоминает Ura.ru.

