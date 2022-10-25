«Стратегия противостояния»: Названа причина неготовности США к переговорам по Украине
Украина для США занимает последнее место, у Соединенных Штатов давно намечен курс на борьбу с Россией и Китаем, отметил в эфире НСН американист Юрий Рогулев.
США рассматривают боевые действия на Украине как противостояние с Россией и Китаем, поэтому они не спешат проводить переговоры, если бы этого противостояния не было, все давно бы решилось дипломатией, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с НСН.
Накануне 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию американского президента Джо Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на письмо конгрессменов. Юрий Рогулев отметил, что даже при победе республиканцев на выборах в Конгресс США курс на поддержку Украины вряд ли будет сильно изменен.
«До сих пор обе партии поддерживали этот курс. Поэтому изменение конфигурации само себе автоматически не приведет к изменению подхода. Но, тем не менее, изменение подхода может случиться, если республиканцы почувствуют, что это может сильно ударить по Байдену и Белому дому в преддверии предстоящих президентских выборов. Мы видим, что эти вопросы становятся объектом внутриполитической борьбы в США. Но нужно учитывать, что речь идет не только об Украине. Сейчас они рассматривают Украину как некое противостояние с Россией и Китаем, поэтому им пока удается подписывать под эту стратегию и политиков, и общественное мнение. Если бы дело было только в Украине, тогда все давно бы изменилось», - сказал Рогулев.
По его словам, на сегодняшний день вероятность перехода США к переговорам с Россией крайне минимальна. Однако, отметил Рогулев, письмо демократов с призывами к переговорам является важным, оно показывает, что начал происходить некий сдвиг в общественном мнении.
«В настоящий момент вероятность того, что США изменят курс на Украине и решат перейти к переговорам с Россией, минимальна. Но это важное письмо. Во-первых, это все-таки Демократическая партия. Есть два момента: первый, что США перегибают палку, в том числе пропаганды. Все эти разговоры о ядерном армагеддоне, который Байден допустил, напугали людей. Своими действиями он подталкивает США к конфликту с Россией. Второй момент: растет беспокойство тратами, получается такой безальтернативный вариант, потому что никто ничего другого не предлагает. Некий сдвиг в общественном мнении происходит, но потребуется еще много времени, чтобы это начало оказывать какое-то влияние на Белый дом», - указал собеседник НСН.
Кроме того, американист рассказал, что Байден предпринимает активные шаги по недопущению роста цен и инфляции в США. В то же время Рогулев подчеркнул, что политика повышения процентных ставок оказала и обратный эффект в виде «охлаждения экономики».
«Байден вместе со своим Кабинетом и Федеральной резервной системой предприняли в сентябре достаточно активные шаги для того, чтобы не допустить роста цен и остановить инфляцию. Они повысили процентные ставки, что оказало воздействие на инфляцию. Но одновременно эта политика имеет негативные последствия: она охлаждает экономику и деньги становятся более дорогими. Соответственно начнет сокращаться потребление и производство. Инфляцию можно побороть, а экономику угробить. В США очень серьезная угроза рецессии. Второй момент связан с тем, что они распечатали стратегические нефтяные запасы. Если в США будет рецессия, то такая политика аукнется и Байдену, и Белому дому», - резюмировал он.
в Кремле не раз заявляли, что Киев отказывается садиться за стол переговоров. Президент РФ Владимир Путин 19 октября отметил, что киевские власти отвергают любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы и гибнут мирные люди, указывал он. При этом ранее Путин подчеркивал, что Россия всегда открыта к переговорам, если Украина «созреет».
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