«Стратегия противостояния»: Названа причина неготовности США к переговорам по Украине

Накануне 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию американского президента Джо Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на письмо конгрессменов. Юрий Рогулев отметил, что даже при победе республиканцев на выборах в Конгресс США курс на поддержку Украины вряд ли будет сильно изменен.

«До сих пор обе партии поддерживали этот курс. Поэтому изменение конфигурации само себе автоматически не приведет к изменению подхода. Но, тем не менее, изменение подхода может случиться, если республиканцы почувствуют, что это может сильно ударить по Байдену и Белому дому в преддверии предстоящих президентских выборов. Мы видим, что эти вопросы становятся объектом внутриполитической борьбы в США. Но нужно учитывать, что речь идет не только об Украине. Сейчас они рассматривают Украину как некое противостояние с Россией и Китаем, поэтому им пока удается подписывать под эту стратегию и политиков, и общественное мнение. Если бы дело было только в Украине, тогда все давно бы изменилось», - сказал Рогулев.

По его словам, на сегодняшний день вероятность перехода США к переговорам с Россией крайне минимальна. Однако, отметил Рогулев, письмо демократов с призывами к переговорам является важным, оно показывает, что начал происходить некий сдвиг в общественном мнении.