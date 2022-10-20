Блинкен заявил, что не видит интереса России к переговорам с Украиной
США не видят заинтересованности со стороны России в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что против переговоров выступает именно Киев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.
По его словам, боевые действия на Украине «в какой-то момент» закончатся путем дипломатии. При этом госсекретарь США отметил, что считает президента России «рациональным».
«Однако решения, которые он принимает – или, вернее сказать, его цели – не являются рациональными», - сказал Блинкен.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным, а потом объявят ему импичмент.
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