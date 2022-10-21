Штральзунд готов стать площадкой для переговоров России и Украины
Жители города Штральзунд (ФРГ), пожелавшие организовать российско-украинские переговоры, обратились к градоначальнику Александеру Бадрову с просьбой информировать об этом правительство ФРГ, сообщила газета Die Welt.
В качестве площадки для проведения переговоров горожане предложили местную ратушу. Жители Штральзунда напомнили о насыщенной истории города в деле создания мира. Так, в резолюции упомянут Штральзундский мир 1370 года и визит премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1984 году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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