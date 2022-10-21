Штральзунд готов стать площадкой для переговоров России и Украины

В качестве площадки для проведения переговоров горожане предложили местную ратушу. Жители Штральзунда напомнили о насыщенной истории города в деле создания мира. Так, в резолюции упомянут Штральзундский мир 1370 года и визит премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1984 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

