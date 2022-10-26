Штайнмайер: на Украине нет признаков готовности к переговорам

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Das Erste.

По его словам, он потрясен разрушениями, вызванными боевыми действиями.