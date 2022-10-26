Штайнмайер: на Украине нет признаков готовности к переговорам

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Das Erste.

По его словам, он потрясен разрушениями, вызванными боевыми действиями.

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«Всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии», — подчеркнул глава ФРГ.

Накануне Штайнмайер впервые с момента начала спецоперации посетил Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему всестороннюю поддержку.

Ранее в Германии объяснили поездку Штайнмайера в Киев, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаФранк-вальтер ШтайнмайерФРГ
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