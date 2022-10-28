Американский конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Аризоне. Конгрессмен опубликовал письмо на своем официальном сайте.

Гозар обратился к главам государств «или их представителям», чтобы пригласить политиков на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона.

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«Я не дипломат. Я простой член конгресса, но я видел достаточно смертей и разрушений в ваших странах. Это недопустимо. Я прошел путь от негодования из-за недостатка попыток мирного урегулирования до чувства необходимости действовать самому», — подчеркнул конгрессмен.

Гозар отметил, что имеет мандат миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку организации в урегулировании ситуации. По мнению конгрессмена, на переговорах в Аризоне возможно начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить конфликт и «завершить смерти и разрушения», пишет «Свободная пресса».

Как отметил Гозар, расположение штата Аризона обеспечит дистанцию от конфликта и призывающих к его продолжению институтов, необходимую для продуктивных переговоров.

Ранее в Кремле заявили, что Киев решил отказаться от переговоров с Москвой по приказу США, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СШАПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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