Американский конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры
Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Аризоне. Конгрессмен опубликовал письмо на своем официальном сайте.
Гозар обратился к главам государств «или их представителям», чтобы пригласить политиков на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона.
«Я не дипломат. Я простой член конгресса, но я видел достаточно смертей и разрушений в ваших странах. Это недопустимо. Я прошел путь от негодования из-за недостатка попыток мирного урегулирования до чувства необходимости действовать самому», — подчеркнул конгрессмен.
Гозар отметил, что имеет мандат миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку организации в урегулировании ситуации. По мнению конгрессмена, на переговорах в Аризоне возможно начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить конфликт и «завершить смерти и разрушения», пишет «Свободная пресса».
Как отметил Гозар, расположение штата Аризона обеспечит дистанцию от конфликта и призывающих к его продолжению институтов, необходимую для продуктивных переговоров.
Ранее в Кремле заявили, что Киев решил отказаться от переговоров с Москвой по приказу США, напоминает РИА ФАН.
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