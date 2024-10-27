«Вбросы и провокации»: «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах

ПОБЕДА МЕЧТЫ

Стало известно, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» после подсчета данных с 99% участков на парламентских выборах набирает 54,2% голосов. По предварительной информации Центризбиркома, за объединение проголосовали более миллиона избирателей. Об этом свидетельствуют данные с 3 тысяч 85 участков, что составляет почти 100% в стране. При этом, по данным ЦИК Грузии, оппозиция в сумме смогла получить примерно 37% голосов.

Поэтому в законодательный орган также попадают такие основные оппозиционные партии, как «Единство - Национальное движение» (примерно 10% голосов), «Коалиция за перемены» (примерно 11%), «Сильная Грузия» (примерно 8,7%) и «За Грузию» (примерно 7,7%). Эти объединения смогли преодолеть 5-процентный барьер, передает РИА Новости.

Уже вечером 26 октября генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе партии после оглашения предварительных результатов ЦИК. Представители объединения даже начали праздновать.