«Вбросы и провокации»: «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах
После подсчета данных с 99% участков правящая партия Грузии набрала 54,2% голосов.
По предварительным подсчетам голосов, правящая партия Грузии лидирует на парламентских выборах, которые прошли 26 октября. Минувший день в этой стране был неспокойным и запомнился множеством провокаций и вбросами голосов на избирательных участках. Молодежь Грузии недовольна политикой «Грузинской мечты» и винит ее в невозможности присоединиться к ЕС. При этом некоторые оппозиционеры также обвиняют Россию во вмешательстве в грузинские выборы.
ПОБЕДА МЕЧТЫ
Стало известно, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» после подсчета данных с 99% участков на парламентских выборах набирает 54,2% голосов. По предварительной информации Центризбиркома, за объединение проголосовали более миллиона избирателей. Об этом свидетельствуют данные с 3 тысяч 85 участков, что составляет почти 100% в стране. При этом, по данным ЦИК Грузии, оппозиция в сумме смогла получить примерно 37% голосов.
Поэтому в законодательный орган также попадают такие основные оппозиционные партии, как «Единство - Национальное движение» (примерно 10% голосов), «Коалиция за перемены» (примерно 11%), «Сильная Грузия» (примерно 8,7%) и «За Грузию» (примерно 7,7%). Эти объединения смогли преодолеть 5-процентный барьер, передает РИА Новости.
Уже вечером 26 октября генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе партии после оглашения предварительных результатов ЦИК. Представители объединения даже начали праздновать.
«Наша команда сделает все для зашиты национальных интересов страны. <…> Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой», - приводят слова политика «Известия».
Позже министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заметил, что на выборах грузинский народ выразил свою волю, поэтому правящая партия «Грузинская мечта» победила с большим отрывом.
«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» - написал политик в своих социальных сетях.
Сийярто также пообещал, что Венгрия продолжит «оказывать грузинским друзьям поддержку в их усилиях по евроинтеграции».
Еще до проведения выборов глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе в интервью НСН предсказал, что за правящую партию Грузии проголосует большинство избирателей.
«Шансы на победу у "Грузинской мечты" высокие. Об этом свидетельствуют объективные опросы. Надо помнить, что выборы пропорциональные. Можно набрать, например, 40% голосов, так как остальные партии барьер не преодолеют, потом голоса распределятся пропорционально. Можно набрать 40%, а получить гораздо больше процентов мест в парламенте. Для меня не станет сенсацией, если партия получит более 100 мест. А простое большинство – это 76 мест из 150», - объяснил он.
При этом политолог подчеркнул, что молодое поколение Грузии может быть недовольно победой «Грузинской мечты» на выборах, так как обвиняет ее представителей в том, что страна не попадает в ЕС.
«Среди студенческой молодежи много людей, которые обманулись законом об иноагентах. Они верят, что этот закон якобы мешает вступить стране в Евросоюз, но это не так. Всем ясно, что о членстве в ЕС речи не идет, они там просто нас обманывают. Но взрослое население видит, как растут доходы, как меняется экономическая ситуация. У нас мир и стабильность, несмотря на сильное давление со стороны западных стран. Люди, которым больше 40 лет, будут голосовать только за "Грузинскую мечту", оппозиция всех только пугает», - сказал Мамрадзе.
НЕСПОКОЙНЫЕ ВЫБОРЫ: ВБРОСЫ И УГРОЗЫ ПРОТЕСТОВ
Определенная часть общества действительно выражала недовольство тем, что «Грузинская мечта» лидирует на выборах. Например, на некоторых избирательных участках происходили провокации. Так, в Марнеули даже был остановлен процесс голосования из-за сообщений о вбросе множества бюллетеней. Глава Центральной избирательной комиссии республики Георгий Каландаришвили после объявил, что в связи с этим было заведено уголовное дело.
Днем 26 октября даже начали появляться сообщения о массовых драках на избирательных участках в Тбилиси и других городах Грузии. При этом меры безопасности были усилены еще за день до проведения выборов. На центральных улицах и площадях, а также у парламента дежурили полицейские.
После оглашения предварительных результатов сразу три оппозиционные партии страны заявили о непризнании результатов выборов. Об этом рассказали лидеры объединений «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «Единое национальное движение», которое основано экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
К тому же один из лидеров партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария заявила, что объединение организует акции протестов, которые пройдут 27 октября.
«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты», - приводит ее слова «Известия».
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК страны, явка была высокой и составила почти 60%. В предвыборной кампании представители «Грузинской мечты» заявляли, что собираются наладить отношения с Южной Осетией и Абхазией. Политики из этого объединения уже также приняли закон об иноагентах, который отдалил страну от вступления в Евросоюз. Правящая партия называет урегулирование отношений с Россией одним из ключевых приоритетов в своей предвыборной программе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Тбилиси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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