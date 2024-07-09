«Раскачка ситуации»: Затулин заявил, что США хотят открыть новый фронт в Грузии

США хотят превратить Грузию во вторую Украину и открыть против России новый фронт, заявил заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.

Ранее в Службе внешней разведке России заявили, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов. Отмечается, что Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия.