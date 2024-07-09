«Раскачка ситуации»: Затулин заявил, что США хотят открыть новый фронт в Грузии
Вашингтон желает привести к власти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отметил в эфире НСН депутат Константин Затулин.
США хотят превратить Грузию во вторую Украину и открыть против России новый фронт, заявил заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.
Ранее в Службе внешней разведке России заявили, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов. Отмечается, что Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия.
«Власть пытаются подорвать, понимая, что политики находятся на своих постах уже в течение длительного времени. Как всегда бывает, у власти есть свои проблемы и недостатки. Днище грузинской власти обросло всякими ракушками… И сегодня это будут, как и в предыдущих цветных революциях, использовать для раскачки ситуации. Но главная цель Запада в данном случае – создать новый фронт на Кавказе против России, не считаясь с тем, что это будет означать для самого грузинского народа. Когда дело касается Абхазии и Южной Осетии, вряд ли мы найдем многих сторонников в Грузии признания РФ Абхазии и Южной Осетии… Но мы также не найдем в Грузии сторонников того, чтобы превратить ее в Украину, а к этому и призывают на Западе и стремится оппозиция», - сказал Затулин.
Депутат отметил, что Вашингтон хочет привести к власти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Они считают, что власти Грузии должны будут или подчиниться диктату, или их нужно свергать для того, чтобы привести к власти сторонников Михаила Саакашвили, сегодняшнюю оппозицию. В качестве повода самым лицемерным образом избран закон об иноагентах, который был принят с преодолением вето. Его принятие разделяется большинством грузинского населения… И несмотря на то, что закон об иноагентах многие десятки лет функционирует в США, они решили проучить строптивцев из Грузии и отказать им в европейских пирожных, в том, что Грузия, как известно, надеется на вступление в ЕС», - указал он.
По словам Затулина, Россия должна учитывать все обстоятельства и облегчить развитие связей между Тбилиси и Москвой на самых разных уровнях.
«Москва, прежде всего, должна проявить понимание в отношении сегодняшних властей Грузии. Со стороны властей РФ, правильнее всего учитывать все эти обстоятельства, находить возможности для того, чтобы оказывать поддержку властям Грузии и облегчить развитие связей между Грузией и РФ на самых разных уровнях», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее опрос, проведенный исследовательским центром «Горби», показал, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» пользуется поддержкой более 60% населения, передает «Радиоточка НСН».
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