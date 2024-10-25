Премьер Грузии исключил влияние РФ на выборы
Россия не сможет оказать существенного влияния на парламентские выборы, которые пройдут в Грузии 26 октября. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
По его словам, у России в Грузии нет влияния.
«Не существует политических партий, чтобы оказать влияние. Не существует и влияния с точки зрения СМИ», - заключил он.
Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября, назвав предстоящее волеизъявление референдумом по выбору «между Европой и Россией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru