Лед тронулся? Грузия хочет наладить отношения с РФ, но вернуть Абхазию и Южную Осетию

ТАЕТ ЛЕД

Накануне в Грузии попросили Россию убрать визовый режим между странами. Так, представители партии «Солидарность во имя мира» записали официальное видеообращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визы для граждан Грузии.

Международный секретарь партии Мамука Пипия также попросил российского лидера освободить грузинских граждан, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и призвал избавить граждан Грузии от проблем с трудоустройством на территории РФ.

При этом Россия еще в середине мая 2023 года отменила визовый режим с Грузией, который был введен в 2000 году. Москва уже также сняла запрет на прямое авиасообщение между странами, который начался в 2019 году. Сейчас граждане Грузии могут въезжать на территорию РФ через пограничные пункты пропуска, которые открыты для международного пассажирского сообщения. При этом без визы они могут находиться в России в течение 90 дней из каждых 180 дней с туристическими, дипломатическими, служебными, частными, деловыми и гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.