Лед тронулся? Грузия хочет наладить отношения с РФ, но вернуть Абхазию и Южную Осетию
В Грузии попросили Владимира Путина отменить визовый режим.
В последнее время грузинская сторона несколько раз заявляла о готовности восстановить дипломатические отношения с Россией. В Москве навстречу пока не идут. Однако правительство Грузии, несмотря на стремление сблизиться с РФ, заявляет о желании вернуть себе Абхазию и Южную Осетию.
ТАЕТ ЛЕД
Накануне в Грузии попросили Россию убрать визовый режим между странами. Так, представители партии «Солидарность во имя мира» записали официальное видеообращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визы для граждан Грузии.
Международный секретарь партии Мамука Пипия также попросил российского лидера освободить грузинских граждан, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и призвал избавить граждан Грузии от проблем с трудоустройством на территории РФ.
При этом Россия еще в середине мая 2023 года отменила визовый режим с Грузией, который был введен в 2000 году. Москва уже также сняла запрет на прямое авиасообщение между странами, который начался в 2019 году. Сейчас граждане Грузии могут въезжать на территорию РФ через пограничные пункты пропуска, которые открыты для международного пассажирского сообщения. При этом без визы они могут находиться в России в течение 90 дней из каждых 180 дней с туристическими, дипломатическими, служебными, частными, деловыми и гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.
До этого грузинская сторона также предлагала восстановить дипломатические отношения с Москвой, которых нет с 2008 года. В партии «Грузинская мечта» даже объявили о начале подготовки к этому процессу, не подтвердив при этом открытия посольства в РФ. Однако в МИД России такие сообщения назвали «утками».
В настоящий момент между Москвой и Тбилиси отсутствуют дипломатические отношения. Они были разорваны Грузией после того, как Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. При этом позже представители правящей партии «Грузинская мечта», которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов своей внешней политики нормализацию отношений с Россией.
ХОТЯТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ
Однако, несмотря на попытки налаживания отношений с Москвой, грузинское правительство заявляет о стремлении вернуть отсоединившиеся территории, признанные РФ как суверенные республики. Так, в конце мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о намерении властей вести работу по возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав страны.
«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», - написал политик в своих соцсетях.
После этого представители МИД Южной Осетии назвали неприемлемым возвращение республики в состав Грузии, напомнив, что Цхинвал сделал выбор в пользу укрепления связей с Москвой.
«Республика Южная Осетия — государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившая за свою свободу огромную цену», - отметили в МИД республики.
В свою очередь глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в интервью НСН заявил, что Возврат Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии военным путем был бы безумием и преступлением, а для мирного разрешения ситуации еще нет предпосылок.
«Еще Эдуард Шеварднадзе (бывший президент Грузии – прим. НСН) был категорически против любых силовых действий. Он говорил, что мы готовы предложить нашим абхазам, осетинам все то, что они хотели бы взять: конфедерация – конфедерация. Предложить можно очень много, но предложить можно тогда, когда есть хоть какая-то почва. А когда в народе пока еще совершенно противоположные настроения, что никогда и ни за что… Это реальность, которую пытаться перешибить силовыми методами было бы безумием. Не говоря о том, что сил таких нет, это было бы преступлением. Тот же Кобахидзе и другие несколько раз заявляли, что не применят силу, чтобы вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию», – объяснил он.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила французского лидера Эммануэля Макрона избавить Кавказ от «советского и российского ига», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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