МВД Грузии закупило водометы и оружие перед парламентскими выборами
МВД Грузии в преддверии парламентских выборов с стране, которые состоятся 26 октября, обновило оружие спецназа и закупило новые водометы, сообщил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелуари.
Он отметил, что предыдущее оборудование было куплено в 2006 или 2007 году, оно осталось от предыдущего правительства.
До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти делают все возможное для обеспечения проведения предстоящих парламентских выборов в спокойной и конкурентной обстановке. Он также выразил благодарность всем правоохранительным ведомствам.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой «Грузинская мечта» и оппозицией. Для прохождения в парламент нужно преодолеть 5% барьер, что подтолкнуло партии к созданию коалиций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru