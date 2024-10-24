МВД Грузии закупило водометы и оружие перед парламентскими выборами

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти делают все возможное для обеспечения проведения предстоящих парламентских выборов в спокойной и конкурентной обстановке. Он также выразил благодарность всем правоохранительным ведомствам.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой «Грузинская мечта» и оппозицией. Для прохождения в парламент нужно преодолеть 5% барьер, что подтолкнуло партии к созданию коалиций, передает «Радиоточка НСН».

