Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что страной якобы управляет «российское правительство».

«Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать», - сказал представитель Кремля.

Ранее Зурабишвили подписала распоряжение о проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября, назвав предстоящее волеизъявление референдумом по выбору «между Европой и Россией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».