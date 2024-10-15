Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер Грузии назвал Зурабишвили нелегитимным президентом

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что страной якобы управляет «российское правительство».

«Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать», - сказал представитель Кремля.

Ранее Зурабишвили подписала распоряжение о проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября, назвав предстоящее волеизъявление референдумом по выбору «между Европой и Россией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГрузияРоссияДмитрий Песков

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