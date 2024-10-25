Песков: Запад диктует Грузии свои условия

По его словам, в то же время в Москве видят «беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада», который «пытается выкручивать руки Тбилиси», и «диктовать условия».

«Трудно представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что перенос грузино-американских военных учений и заморозка помощи от ЕС связаны с «антиевропейскими и антизападными» действиями правительства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

