Песков: Запад диктует Грузии свои условия
Россия никак не влияет и не вмешивается в грузинские дела. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в то же время в Москве видят «беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада», который «пытается выкручивать руки Тбилиси», и «диктовать условия».
«Трудно представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что перенос грузино-американских военных учений и заморозка помощи от ЕС связаны с «антиевропейскими и антизападными» действиями правительства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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