Все, кто старше 40: Правящей партии Грузии пророчат большинство в парламенте

Правящая партия «Грузинская мечта» может получить до 100 мест в парламенте из 150 на предстоящих выборах, поддержка от населения большая, общество боится оппозицию, заявил НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе.

26 октября пройдут выборы в парламент Грузии. Набравшая большинство партия сформирует правительство. Правящая партия «Грузинская мечта» заявляет о намерениях наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией, а также уже приняла закон об иноагентах, отдаливший перспективу вступления страны в Евросоюз. Партия считает урегулирование отношений с Россией одним из ключевых приоритетов своей предвыборной программы. Если большинства не будет, придется формировать коалиционное правительство. Мамрадзе подчеркнул, что все говорит об уверенной победе правящей партии.