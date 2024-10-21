Все, кто старше 40: Правящей партии Грузии пророчат большинство в парламенте

Петр Мамрадзе заявил НСН, что только молодежь выступает против «отказа» от Евросоюза, большая часть населения будет голосовать за «Грузинскую мечту». 

Правящая партия «Грузинская мечта» может получить до 100 мест в парламенте из 150 на предстоящих выборах, поддержка от населения большая, общество боится оппозицию, заявил НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе.

26 октября пройдут выборы в парламент Грузии. Набравшая большинство партия сформирует правительство. Правящая партия «Грузинская мечта» заявляет о намерениях наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией, а также уже приняла закон об иноагентах, отдаливший перспективу вступления страны в Евросоюз. Партия считает урегулирование отношений с Россией одним из ключевых приоритетов своей предвыборной программы. Если большинства не будет, придется формировать коалиционное правительство. Мамрадзе подчеркнул, что все говорит об уверенной победе правящей партии.

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«Шансы на победу у «Грузинской мечты» высокие. Об этом свидетельствуют объективные опросы, партия проводит встречи по всей стране, куда приходят люди, энтузиазм высок. Надо помнить, что выборы пропорциональные. Можно набрать, например, 40% голосов, так как остальные партии барьер не преодолеют, потом голоса распределятся пропорционально. Можно набрать 40%, а получить гораздо больше процентов мест в парламенте. Для меня не станет сенсацией, если партия получит более ста мест. А простое большинство – это 76 мест из 150. Ситуация может омрачаться провокациями последователей Саакашвили. Это даже не партии, это группировки, они могут на все пойти», - рассказал он.

Также Мамрадзе указал на недовольство молодежи, которая винит правящую партию в том, что страна не попадет в Евросоюз.

«Просматривается четкое возрастное деление. Среди студенческой молодежи много людей, которые обманулись законом об иноагентах. Они верят, что этот закон якобы мешает вступить стране в Евросоюз, но это не так. Всем ясно, что о членстве в ЕС речи не идет, они там просто нас обманывают. Вчера был мощный молодежный марш под названием «Идем в Европу». Но взрослое население видит, как растут доходы, как меняется экономическая ситуация. У нас мир и стабильность, несмотря на сильное давление со стороны западных стран. Люди, которым больше 40 лет, будут голосовать только за «Грузинскую мечту», оппозиция всех только пугает», - заключил собеседник НСН.

В октябре институты Евросоюза приостановили встречи высокого ранга с нынешними представителями руководства Грузии. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Давид Мдзинаришвили
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