Важнее Украины? Политики в России обсуждают значение декларации саммита G20

По мнению Захаровой, западные СМИ «соревнуются в интерпретации» то якобы согласованного, как пишет издание Bloomberg, то будто бы несогласованного, как сообщает Financial Times, заявления G20 по конфликте на Украине. Дипломат напомнила, что только официально опубликованный текст может быть согласованным.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии. Глава МИД возглавил российскую делегацию на саммите G20 по поручению президента России Владимира Путина. Сергей Лавров выступит в субботу на сессии «Одна планета», днем позже — по теме «Одно будущее».



Встреча проходит 9-10 сентября в Нью-Дели. Bloomberg сообщал, что страны «Большой двадцатки» смогли выработать единый подход в оценке конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».