Важнее Украины? Политики в России обсуждают значение декларации саммита G20
Декларация по итогам саммита Большой Двадцатки может быть значительно важнее в ее «неукраинской» части, особенно на фоне принятия в G20 Африканского Союза. считают российские сенаторы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации (СМИ) в связи с подготовкой итогового заявления саммита Группы двадцати (G20) по Украине.
По мнению Захаровой, западные СМИ «соревнуются в интерпретации» то якобы согласованного, как пишет издание Bloomberg, то будто бы несогласованного, как сообщает Financial Times, заявления G20 по конфликте на Украине. Дипломат напомнила, что только официально опубликованный текст может быть согласованным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии. Глава МИД возглавил российскую делегацию на саммите G20 по поручению президента России Владимира Путина. Сергей Лавров выступит в субботу на сессии «Одна планета», днем позже — по теме «Одно будущее».
Встреча проходит 9-10 сентября в Нью-Дели. Bloomberg сообщал, что страны «Большой двадцатки» смогли выработать единый подход в оценке конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российские специалисты на экспертном уровне принимают участие в «весьма напряженной работе» по согласованию документов.
Известно, что по итогам саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров G20, в которой будет заявлена приверженность лидеров приоритетам, обсуждаемым и согласованным в ходе соответствующих заседаний.
Сергей Лавров говорил, что Россия подпишет декларацию только в том случае, если в ней будет отражена позиция Москвы.
6 сентября агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой двадцатки» смогли выработать единый подход в оценке конфликта на Украине. Детали единого «подхода» не уточняются. Отмечается, что с Россией еще предстоит найти компромисс по поводу конфликта.
Российский МИД при этом отмечал, что страны G7 оказывают давление на Индию для того, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
На этом фоне Индия старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20, говорится в документе. Подчеркивается, что давление на Индию оказывают в основном США, Великобритания, Германия и Франция.
По словам премьер-министра Индии Нарендра Моди, участники саммита G20 смогли прийти к консенсусу по тексту итоговой декларации.
В СМИ появилась информация о том, что текст документа опубликуют в воскресенье, 10 сентября, когда завершится саммит. Журналисты считают, что согласованная декларация стала победой для Индии, возглавляющей сейчас G20. Ведь между участниками Большой двадцадки были глубокие разногласия из-за ситуации с Украиной и вопросом выплаты денежных компенсаций за причастность к климатическим изменениям, напоминает Times of India.
По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, резолюция будет важна в ее «неукраинской» части, также обратив внимание на отсутствие на саммите лидер России и Китая. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».
«Скорее всего, резолюция, которая отразит некий компромисс между участниками, если его удастся достичь, не будет иметь некой добавленной стоимости в части, касающейся украинского конфликта. Да, собственно, на сегодня это в принципе невозможно, пока Запад пытается на всех площадках проталкивать бессмысленную и тупиковую формулу мира Зеленского...Отсутствие в Индии лидеров России и Китая в этом плане вряд ли что-то изменит. Резолюция будет важна в ее «неукраинской» части — что именно удастся согласовать не благодаря, а вопреки позиции Запада, которому все, что не касается Украины, сегодня просто неинтересно», - сказал Косачев.
При этом политологи уверены, что в этот раз Украина не так сильно будет волновать ведущих участников двадцатки, как… Африка.
Reuters со ссылкой на индийские источники сообщает, что Африканский союз (АС) станет частью «Большой двадцатки» (G20) в 2024 году, что АС получит статус «приглашенной международной организации».
Это, действительно, произошло – Африканский Союз вошел в G20.Событие прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, назвав его «знаком времени».
«Знак времени: Африканский Союз, обьединяющий более 50 стран Африки, стал членом Большой Двадцатки. На фото Нарендра Моди приветствует председателя Африканского Союза как нового члена G20.
США очень хотели обеспечить участие Украины в заседании Большой Двадцатки в Нью-Дели. А приняли в Большую Двадцатку Африканский Союз. Участие Украины в заседании организации, в которую она не входит, было бы ложной, навязанной повесткой дня, ничего не дающей миру. Напротив, принятие Африканского Союза отражает потребности современного мира и глобального развития», – подчеркнул сенатор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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