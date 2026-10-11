Ozon лишил продавцов страховок от ударов БПЛА
Российский маркетплейс Ozon, понесший убытки от атак беспилотников ВСУ по складам, объявил о закрытии продавцам доступа к страховке по полисам «Ингосстраха», сообщает «Коммерсант».
Компания объяснила это тем, что на страховом рынке изменились условия покрытия определенных рисков, включая массовые повреждения товаров и удары БПЛА. Имеющиеся полисы будут действовать до 13 октября, после чего станут недоступны. В Ozon указали, что ведется поиск других вариантов для защиты товаров продавцов, чтобы у предпринимателей были эффективные инструменты финансовой защиты.
Как заявил управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин, продавцам больше не стоит ждать подобных опций. В настоящее время компании, которые страховали такие грузы, отказываются от этого страхования либо повышают тарифы. Эксперт отметил, что это слишком рискованно и партнеры отказываются сотрудничать.
Ранее Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Казахстане, расположенных в Алма-Ате и Астане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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