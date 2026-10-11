Ozon лишил продавцов страховок от ударов БПЛА

Российский маркетплейс Ozon, понесший убытки от атак беспилотников ВСУ по складам, объявил о закрытии продавцам доступа к страховке по полисам «Ингосстраха», сообщает «Коммерсант».

Продавцы Ozon начнут получать выплаты за поврежденные товары

Компания объяснила это тем, что на страховом рынке изменились условия покрытия определенных рисков, включая массовые повреждения товаров и удары БПЛА. Имеющиеся полисы будут действовать до 13 октября, после чего станут недоступны. В Ozon указали, что ведется поиск других вариантов для защиты товаров продавцов, чтобы у предпринимателей были эффективные инструменты финансовой защиты.

Как заявил управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин, продавцам больше не стоит ждать подобных опций. В настоящее время компании, которые страховали такие грузы, отказываются от этого страхования либо повышают тарифы. Эксперт отметил, что это слишком рискованно и партнеры отказываются сотрудничать.

Ранее Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Казахстане, расположенных в Алма-Ате и Астане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиБизнесмаркетплейс

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