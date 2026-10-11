В России наблюдается аномальное нашествие мраморных клопов

Насекомые атаковали несколько регионов. Это произошло из-за миграции на зимовку. Клопов, которые выделяют неприятный запах, особо много на юге страны. Они заполонили машины и дома в Краснодарском крае и Дагестане.

Насекомые облюбовали труднодоступные места, сидят на стенах зданий и группами забираются в одежду. Дихлофос и другие химические средства против клопов бессильны. Мраморные клопы опасны для плодовых растений: они прокалывают плоды и листья, пьют сок и впрыскивают ядовитую слюну. Из-за этого плоды гниют. Насекомые массово переселяются в жилые дома и хозяйственные постройки на зимовку.

Коричнево-мраморный клоп опасен и может уничтожить до 70% урожая, однако бороться с любыми насекомыми нужно превентивно. Об этом НСН рассказал председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

