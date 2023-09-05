СМИ: ЕС использует отсутствие Путина и Си Цзиньпина на G20

Европейский союз хочет воспользоваться тем, что лидеры России и Китая не приедут на саммит Группы двадцати (G20), чтобы наладить контакты со странами африканского континента. Об этом стало известно агентству Bloomberg от осведомлённых источников.

Согласно этим данным, Евросоюз намерен продемонстрировать серьёзность курса на пересмотр партнёрских отношений с Африкой, несмотря на былое наследие колониальной системы. В частности, ЕС хочет обеспечить Африканскому союзу статус постоянного члена G20 взамен приглашенной организации.

Саммит «Большой двадцатки» пройдёт в столице Индии в ближайшие выходные - 9-10 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а китайскую - премьер Госсовета Ли Цян.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», хозяйка нынешнего саммита, Индия, решила не приглашать на мероприятие высокого уровня президента Украины Владимира Зеленского.

