Гутерриш призвал не винить ООН в продолжении конфликта на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в Нью-Дели перед саммитом G20 обратился с призывом не возлагать ответственность на организацию за якобы неспособность завершить российско-украинское противостояние. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам Гутерриша, ООН не виновата в возникновении конфликта. Он также указал странам-членам организации на необходимость нести ответственность.
«Давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов», — подчеркнул он.
Ранее Гутерриш заявил, что не рассчитывает на мирное разрешение конфликта на Украине в ближайшем будущем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
- Подоляк назвал ООН «фиктивной» организацией
- Гутерриш призвал не винить ООН в продолжении конфликта на Украине
- Кабмин упростил выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО
- Посол Армении вызван в МИД России
- Сбитый беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске
- Более 12 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за африканской чумы
- Власти США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
- На Украине арестовали активы Коломойского
- Отец погибшей школьницы в Каменске-Уральском обвинил в ее убийстве велосипедиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru