Гутерриш призвал не винить ООН в продолжении конфликта на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в Нью-Дели перед саммитом G20 обратился с призывом не возлагать ответственность на организацию за якобы неспособность завершить российско-украинское противостояние. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По словам Гутерриша, ООН не виновата в возникновении конфликта. Он также указал странам-членам организации на необходимость нести ответственность.

«Давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов», — подчеркнул он.

Ранее Гутерриш заявил, что не рассчитывает на мирное разрешение конфликта на Украине в ближайшем будущем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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