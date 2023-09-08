Гутерриш призвал не винить ООН в продолжении конфликта на Украине

По словам Гутерриша, ООН не виновата в возникновении конфликта. Он также указал странам-членам организации на необходимость нести ответственность.

«Давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов», — подчеркнул он.

Ранее Гутерриш заявил, что не рассчитывает на мирное разрешение конфликта на Украине в ближайшем будущем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

