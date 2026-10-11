Экс-депутат Рады: Зеленскому нужно уйти в отставку
После заключения соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках нефти и нефтепродуктов президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку, сообщил в Telegram экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский.
Он обвинил украинского лидера в провале переговоров делегации Украины в Майами (США) и резкой риторике Киева в адрес Вашингтона. Политик подчеркнул, что Рада должна взять на себя ответственность перед народом и сформировать рабочую группу для прямого диалога с Москвой, так как «народ ждет справедливости и решительности».
«Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном», — отметил Новинский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Получившего срок по делу о бронежилетах Портянникова освободили из-под стражи
- Экс-депутат Рады: Зеленскому нужно уйти в отставку
- В России наблюдается аномальное нашествие мраморных клопов
- Зеленский назвал дизельную сделку Путина и Трампа второй Аляской
- Дизель в России может подорожать на фоне поставок в США
- В Петербурге мать влила сыну в рот уксус, облила лицо и попыталась утопить в озере
- ЕС утвердит самый большой пакет санкций против России
- Маск: Зеленский зашёл слишком далеко
- Ozon лишил продавцов страховок от ударов БПЛА
- СМИ: США могут лишить Украину разведданных в случае продолжения ударов по НПЗ РФ