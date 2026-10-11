Он обвинил украинского лидера в провале переговоров делегации Украины в Майами (США) и резкой риторике Киева в адрес Вашингтона. Политик подчеркнул, что Рада должна взять на себя ответственность перед народом и сформировать рабочую группу для прямого диалога с Москвой, так как «народ ждет справедливости и решительности».

«Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном», — отметил Новинский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

