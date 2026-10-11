Экс-депутат Рады: Зеленскому нужно уйти в отставку

После заключения соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках нефти и нефтепродуктов президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку, сообщил в Telegram экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

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Он обвинил украинского лидера в провале переговоров делегации Украины в Майами (США) и резкой риторике Киева в адрес Вашингтона. Политик подчеркнул, что Рада должна взять на себя ответственность перед народом и сформировать рабочую группу для прямого диалога с Москвой, так как «народ ждет справедливости и решительности».

«Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном», — отметил Новинский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

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