Об этом в соцсети Х заявил американский миллиардер Илон Маск. Так он отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по НПЗ России и что Зеленский имел несколько шансов урегулировать конфликт с Москвой, но предпочитает этого не делать.

Ранее стало известно, что президент США заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

