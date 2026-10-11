Маск: Зеленский зашёл слишком далеко
11 октября 202604:01
Денис Хоноров
Президент Украины Владимир Зеленский зашёл слишком далеко.
Об этом в соцсети Х заявил американский миллиардер Илон Маск. Так он отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по НПЗ России и что Зеленский имел несколько шансов урегулировать конфликт с Москвой, но предпочитает этого не делать.
Ранее стало известно, что президент США заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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