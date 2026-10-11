Получившего срок по делу о бронежилетах Портянникова освободили из-под стражи

Он был осужден на семь лет колонии строгого режима за посредничество при передаче взяток на 220 млн руб. Суд постановил считать наказание условным и освободил заключенного из-под стражи. Кроме того, суд сослался на преклонный возраст Портянникова, указал на государственные награды, а также наличие у него и супруги тяжелых хронических заболеваний.

Следствие считает, что деньги предназначались сотрудникам Минобороны России за одобрение поставки в армию более 30 тыс. некачественных бронежилетов производства ГК «Пикет» в ноябре 2022 года. В Главном следственном управлении СКР пришли к выводу, что выделенные на закупку бронежилетов более 2 млрд руб. были похищены.

Ранее двум фигурантам, которых обвиняют в мошенничестве по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, добавили статью о даче взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

