Получившего срок по делу о бронежилетах Портянникова освободили из-под стражи
Мосгорсуд изменил приговор директору по организационному направлению компании «КонцептАвиапром» Вячеславу Портянникову, сообщает РБК.
Он был осужден на семь лет колонии строгого режима за посредничество при передаче взяток на 220 млн руб. Суд постановил считать наказание условным и освободил заключенного из-под стражи. Кроме того, суд сослался на преклонный возраст Портянникова, указал на государственные награды, а также наличие у него и супруги тяжелых хронических заболеваний.
Следствие считает, что деньги предназначались сотрудникам Минобороны России за одобрение поставки в армию более 30 тыс. некачественных бронежилетов производства ГК «Пикет» в ноябре 2022 года. В Главном следственном управлении СКР пришли к выводу, что выделенные на закупку бронежилетов более 2 млрд руб. были похищены.
Ранее двум фигурантам, которых обвиняют в мошенничестве по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, добавили статью о даче взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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