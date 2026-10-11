В Петербурге мать влила сыну в рот уксус, облила лицо и попыталась утопить в озере
В Санкт-Петербурге многодетная мать насильно влила сыну в рот 70%-ный уксус, сообщает Telegram-канал Shot.
Кроме того, женщина облила ребенку лицо и попыталась утопить в озере. Несмотря на ожоги и отравление кислотой, он сумел самостоятельно выбраться из воды. В настоящее время 12-летний мальчик находится в тяжёлом состоянии — его ввели в искусственную кому.
41-летняя мать заранее купила бутылку концентрированного уксуса и привела сына к Дудергофскому озеру. Там она напоила ребёнка кислотой, облила ему лицо, погрузила в воду и ушла, оставив без помощи. Женщина замужем и вместе с супругом воспитывает двух девочек 9 и 13 лет и сына. Валентина работала искусствоведом и урбанистом, вела «блог для мамочек», где показывала занятия с детьми и рассказывала об их дружной семье.
Женщину задержали и обвинили в покушении на убийство. Суд отправил её в СИЗО. Мать признала вину частично.
У женщины могли быть проблемы с психикой из-за работы – в последнее время она жаловалась на трудности. Валентина работала в выставочном зале и руководила организацией. По словам ее близких, постоянные проблемы и стресс могли сказаться на её психическом здоровье.
Ранее в Москве в Гольяновском пруду нашли пакет с частью тела ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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