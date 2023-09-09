Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели
9 сентября 202307:55
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии.
Встреча пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Глава МИД возглавил российскую делегацию на саммите G20 по поручению президента России Владимира Путина. Сергей Лавров выступит в субботу на сессии «Одна планета», днем позже — по теме «Одно будущее».
Накануне министр иностранных дел РФ прибыл в индийскую столицу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лаврова приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru