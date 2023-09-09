Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии.

За спиной у Путина и Си: Запад использует саммит G20 для «примирения» с Африкой

Встреча пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Глава МИД возглавил российскую делегацию на саммите G20 по поручению президента России Владимира Путина. Сергей Лавров выступит в субботу на сессии «Одна планета», днем позже — по теме «Одно будущее».

Накануне министр иностранных дел РФ прибыл в индийскую столицу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лаврова приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20ИндияМИД РФСергей Лавров

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