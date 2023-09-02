NYT: Расширение БРИКС может стать важным уроком для Вашингтона

В материале отмечается, что более десяти лет США игнорировали БРИКС, однако после того, как стало известно в грядущем расширении объединения, Вашингтон испытывает «удивление и даже тревогу».

«Расширение БРИКС — это несомненный признак недовольства многих держав существующим миропорядком и свидетельство их стремления улучшить свое положение», — подчеркнул Шидор.

Привлекательность объединения для стран мира сигнализирует о том, что глобальное господство Штатов идет на убыль. В то же время расширение БРИКС дает Вашингтону шанс «заново научиться практическому сотрудничеству, отказаться от части далеких обязательств и избавиться от представлений о собственной исключительности».

«В процессе ... перемен Вашингтон, даже возможно, и весь мир, могут стать лучше», — заключил политолог.

Ранее на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС официально пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Эти государства станут полноформатными членами организации с 1 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

