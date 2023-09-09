Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о работе над заявлением G20
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации (СМИ) в связи с подготовкой итогового заявления саммита Группы двадцати (G20) по Украине.
По мнению Захаровой, западные СМИ «соревнуются в интерпретации» то якобы согласованного, как пишет издание Bloomberg, то будто бы несогласованного, как сообщает Financial Times, заявления G20 по конфликте на Украине.
«Снова повторю: не поддавайтесь на провокации», - призвала она в своем Telegram-канале 9 сентября.
Дипломат напомнила, что только официально опубликованный текст может быть согласованным.
«До этого может быть все что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа», – отметила представитель МИД России.
Захарова также напомнила, что на недавнем саммите БРИКС шестого члена приняли в объединение после проведенных процедур согласования.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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