Дизель в России может подорожать на фоне поставок в США

С начала 2026 года солярка подорожала на 14%, а оптовые цены с февраля удвоились — свыше 100 тыс. рублей за тонну. Экспорт дизеля ограничивали, чтобы сдержать цены и избежать дефицита. Однако после переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа запрет отменили.

Как заявила в Telegram блогер, инвестор и финансист Анастасия Тарасова, пока действовал запрет, почти весь дизель продавали только внутри страны. Теперь нефтезаводы снова могут выбирать, где его продавать, тем более, что за рубежом это топливо стоит дороже, чем в РФ.

Эксперт указала, что после того, как дизель начнут продавать за пределами России, внутри страны его станет меньше. Как следствие, цены пойдут вверх и дешевле дизель на заправках не станет. Кроме того, остается открытым вопрос о том, хватит ли его внутри страны, особенно в зимний период.

Ранее стало известно, что бюджет России может получать до 200 млрд рублей в месяц при полном восстановлении экспорта нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

