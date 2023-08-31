Намек по-китайски: Названы причины, почему Си Цзиньпин не поедет на саммит G20
Что бы ни происходило в отношениях между странами, Китай традиционно проявляет выдержку, отметил в эфире НСН Андрей Карнеев.
Председатель КНР Си Цзиньпин может сделать намек «по-китайски» развитым странам с помощью отказа посетить саммит G20 в Индии, предположил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью НСН.
Накануне Reuters со ссылкой на несколько чиновников и дипломатов сообщил, что Си Цзиньпин, как и президент РФ Владимир Путин, не поедет на саммит G20 в Индии. Отмечается, что вместо председателя КНР может отправиться премьер Госсовета Ли Цян. Андрей Карнеев отметил, что отношения Нью-Дели и Пекина оставляют желать лучшего.
«Во-первых, Си Цзиньпин вообще в последнее время не так часто выезжает. Он приезжал в Россию в марте, недавно ездил в Южную Африку. Плюс отношения между Индией и Китаем, мягко говоря, могли бы быть чуточку получше. Между ними сохраняются определенные трения по ряду вопросов: пограничные и так далее. Индия также никакого энтузиазма не проявляет в том, чтобы участвовать в проекте «Один пояс, один путь». Нельзя исключать, что это может быть намек «по-китайски» развитым странам. Но, все-таки, Китай традиционно проявляет выдержку. Си Цзиньпин не такой лидер, который будет рвать все отношения», - сказал Карнеев.
Он отметил, что между Путиным и Си Цзиньпином вряд ли был «сговор», чтобы не ехать на саммит. Однако, указал Карнеев, могли иметь место консультации по этой теме на уровне МИД России и КНР или президентских администраций.
«Не думаю, что Путин и Си Цзиньпин коллективно решили не ехать. Возможно, какое-то согласование на уровне МИДов или президентских администраций… То есть, может быть, какие-то консультации имеют место, но не думаю, что был сговор», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 25 августа, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет в планах поездки на саммит G20 в Индию. Он объяснил это насыщенным графиком лидера и тем, что главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине. Позднее стало известно, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран «двадцатки» и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур), передает «Радиоточка НСН».
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